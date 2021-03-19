В Белом доме отстранили от работы, уволили или перевели на удаленную работу десятки молодых сотрудников после того, как они признались в курении марихуаны в прошлом в тех штатах, где это разрешено.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Daily Beast.

В резиденции президента США применили соответствующие меры в отношении работников после того, как они честно указали в документах, что употребляли каннабис - их попросили написать заявление об увольнении или перевели на удаленную работу.

"Нам толком не объяснили политику в этом вопросе, никто не объяснил, где проходит черта между тем, что является позволительным, а что нет", - пожаловался один из отстраненных сотрудников Белого дома.

Увольнение или перевод на дистанционку коснулось, в частности, сотрудников тех штатов, где употребление марихуаны легально.

Напомним, в конце февраля 2021 года сообщалось, что в Белом доме намерены брать на работу в президентскую администрацию Джо Байдена людей, которые в прошлом употребляли марихуану. Ситуацию с каждым кандидатом будут рассматривать в индивидуальном порядке. Однако на время работы в администрации они должны будут отказаться от наркотика.

Также мы рассказывали, что в конце декабря прошлого года Конгресс США впервые рассмотрел и поддержал декриминализацию каннабиса на всей территории станы.