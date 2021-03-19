В России уже второй раз происходят массовые задержания экстремистов, которые, по данным ФСБ, курировались из Украины. Называется организация М.К.У.

В феврале группу неонацистов из М.К.У взяли в Воронеже, а вчера стало известно о задержании такой же группировки в Геленджике. По данным россиян, они готовили убийства и теракты.

Еще после воронежских событий связь экстремистов с Украиной начали отрицать на уровне Фейсбука.

Соцсеть пометила как ложные сообщения российских СМИ об "украинских нацистах". А официальный партнер ФБ - защищающая ультраправых организация StopFake - выпустила видео, где заявляется, что связи с Украиной у задержанных в России нет.

Однако StopFake обошел стороной тот факт, что радикальная организация М.К.У действительно создана в Украине и - по заверениям ее организаторов - уже давно имеет ячейки в РФ.

"Страна" разобралась в том, что такое М.К.У и связаны ли с ней российские неонацисты.

Задержания "маньяков" в Воронеже, Геленджике и Ярославле

Месяц назад российские силовики заявили о задержании, как они сформулировали, "сторонников украинской неонацистской группы М.К.У." ("Маньяки. Культ убийц") в Воронеже.

Сообщалось, что при обысках была изъята экстремистская литература, в том числе книга Адольфа Гитлера "Моя борьба", символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях. У одного из задержанных в гараже обнаружили предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ФСБ, группировку М.К.У. в 2019 году создал 21-летний Егор Краснов, использующий в Сети псевдоним Егор Яковлев. Изначально члены М.К.У. занимались призывами к очистке расы, но позже стали призывать к беспорядкам и нападению на представителей правоохранительных органов.

Вычислить сторонников группы удалось по экстремистским надписям на домах и заборах в нескольких районах Воронежа. Отец одного из подозреваемых в экстремизме позже рассказал, что это была надпись "Чурки пошли вон".

Сообщалось о четырех задержанных в Воронеже. Среди них есть несовершеннолетний, остальным - 19, 26 и 33 года. Трое оставляли разжигающие ненависть надписи на стенах и заборах, один подозревается в избиении.

Из четырех задержанных трое признали вину, один - нет. Их отпустили, а предполагаемого лидера воронежской ячейки оставили под домашним арестом. Всего в ФСБ говорили о десяти членах воронежской группы.

В пятницу, 19 марта, в России сообщили о задержании еще одной группы членов М.К.У. которые занимались подготовками терактов и массовых убийств.

В Геленджике взяли 13 членов радикального сообщества "МКУ" и еще одного - в Ярославле. У них были изъяты инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия, а также "нацистские материалы".

Как заявили в России, задержанные получали из Киева и Харькова инструкции по проведению терактов и массовых убийств, "тренировались" на бездомных и членах молодежных субкультур. Также они сожгли Знамя Победы и видеоподтверждение этого отправили в Украину.

Было открыто уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе").

ФСБ обнародовала видео задержания в Геленджике.

Блокировка новостей и "СтопФейк"

Спустя пару недель публикации российских СМИ (ТАСС, Взгляд, Коммерсант, РБК) об "украинских неонацистах" оказались заблокированы в Фейсбуке. При попытке открыть публикации появлялись сообщения, что они больше не доступны.

После этого Роскомнадзор потребовал у Фейсбука разблокировать материалы в соцсети. Он назвал блокировку актом цензуры и нарушением принципа свободного распространения информации.

В Фейсбуке на это ответили, что не удаляли статьи, а просто пометили, что это дезинформация. Администрация соцсети ограничила доступ на основе выводов экспертов украинского проекта StopFake, с которым сотрудничает Фейсбук.

StopFake еще до задержаний в Геленджике и Ярославле опубликовал видео с "разоблачением фейка".

По данным организации, которая ведет "фактчекинг" постов ФБ, все задержанные в Воронеже - это российские граждане, которые не имеют отношения к Украине. Их назвали российскими неонацистами, некоторые из которых ранее состояли в организации "Русский корпус".

В качестве доказательства в StopFake привели аудиозапись разговора с одним из задержанных в Воронеже Романом Гребенщиковым, который сказал, что раньше никогда не слышал о М.К.У., не был связан с Украиной и все это выдумка журналистов. А также что в Следственном комитете сказали, что не говорили журналистам об украинских нацистах.

При этом по сути вопроса - о том, что за такая организация М.К.У, как она связана с Украиной и были ли у нее филиалы в России - в StopFake ничего не сказали.

"Страна" разобралась в этом вопросе. И, забегая вперед, скажем - о создании ячеек в РФ основатель М.К.У, житель Днепра Егор Краснов заявлял еще в 2019 году.

Что такое М.К.У и связано ли оно с Украиной

Итак, российские официальные органы заявляют, что группа "Маньяки: культ убийства" создана в Украине. Поэтому и называют ее членов "украинскими националистами". Хотя о гражданах нашей страны в сводках ФСБ ничего не говорится. Судя по всему, все задержанные - россияне.

Но откуда тогда пошли разговоры об украинском следе?

Впервые об организации М.К.У стало известно в январе 2020 года.

Тогда в Днепре задержали 19-летнего парня, который нападал с ножом на людей - в основном, на бездомных, а также представителей Кавказа или Ближнего Востока.

Видео своих нападений он публиковал в Телеграм.

Последнее произошло на набережной Днепра. Двое молодых людей остановились покурить. Мимо них шла группа подростков, из которой отделились двое, подбежали, распылили газ. Потом повалили жертв и обчистили им карманы.

Один из нападавших достал нож и начал методично наносить удары, снимая свои действия на телефон. Парень, по которому наносились удары, чудом остался жив - спасла куртка и, видимо, тот факт, что орудовал ножом подросток либо без знания дела, либо не намереваясь убить.

Потерпевший заявлял, что на руках у "мясника" были крестообразные наколки.

Задержали нападавшего и двух его подельников в тот же день. Обнаружили также его Телеграм-канал, в котором он планировал и другие убийства, а потом намеревался якобы покончить с собой.

Позже задержали еще одного участника той драки. Но вернемся к главному нападавшему. Он оказался студентом одного из вузов Днепра.

Себя он называл Егор "Маньяк" или Егор "Псих". В связанных с ним соцсетях (практически все аккаунты сейчас заблокированы) и появляются постеры и рисунки с надписью М.К.У. На них часто встречается изображение глаза и подписи, призывающие к насилию - например, "Будем убивать, не сбавляя оборотов".

Единственный аккаунт, который пока не заблокирован - это страничка Fleshcutter ("Кромсатель плоти"), которая постоянно ссылается на аккаунт "Егор Егор", заблокированный соцсетью. Там предположительно тот самый Егор выкладывал свои музыкальные треки с характерными названиями вроде "Сезон массовых убийств".

Также там содержатся фото - якобы Егора - с закрытым лицом, с нацистской символикой и украинским гербом.

В одном из постов, датированных мартом 2019 года, "Кромсатель" пишет, что за Егором идет слежка, а у его "соратников" - обыски.

Позже на одном из неонацистких ресурсов вышло интервью с "Маньяком", где он рассказывает, что в детстве четыре года провел в психиатрической лечебнице, где "утвердился в ненависти к человечеству". Также он побывал в ряде украинских праворадикальных организаций, из которых ушел, поскольку они не исповедовали "истинного национал-социализма". После чего начал создавать М.К.У.

"Я создал ячейки в больших городах Украины и России. Начал координировать их дистанционно. Все ячейки начали действовать сообща. Успешно проводить акции прямого действия и развиваться. Как живой организм. Во всех городах с ячейками в одни и те же числа: нападения и убийства по Украине и России. Далее массовые убийства и теракты во всех городах в дни очищения. Так и была сформирована структура систематической смерти врагов идеологии национал - социализма", - цитирует Егора один из неонацистких ресурсов "Арийская месть" еще в декабре 2019 года.

После помещения в СИЗО на страницах, связанных с М.К.У. начали собирать деньги на адвоката Егору. Кстати, об этой аббревиатуре. У нее два толкования. Первое - "Маньяки: культ убийства". Второе - "Молодежь, которая улыбается".

Полное имя парня - судя по соцсетям, Егор Краснов. Есть его фото из суда. Фотография с элементами "коллажа" из нацистской символики, наполовину закрывает ему лицо.

Еще одно фото из суда (Егор - слева).

Судя по датированным нынешним мартом сообщениям в неонацистких Телеграм-каналах, на данный момент Краснов еще не осужден и находится в СИЗО Днепропетровска.

То есть он еще не осужден, спустя год после кровавого нападения на человека в прошлом январе. Зафиксируем этот факт.

Российские СМИ пишут, что группировка М.К.У. действует в РФ, начиная с 2018 года.

"На лидера М.К.У. Егора Краснова в России завели 10 уголовных дел по статье "Убийство". Предполагается, что он имеет отношение к 11 убийствам на территории Московской и Ленинградской областей", - писали в январе "Аргументы и факты".

В нынешнем январе - то есть еще до захвата первых членов М.К.У. в Воронеже, прошла информация, что соратники Краснова в России курируются СБУ. Такие показания дал арестованный тогда московский скинхед Алексей Нарзяев, которого подозревают в убийствах бездомных, трудовых мигрантов и алкоголиков.

В опубликованном видео допроса Нарзяева он говорит, что инструкции получал от Егора "Маньяка" из Днепропетровска. Тот ставил ему задания проводить "акции прямого действия". Также задания ему давал некий "Гнев Перуна" из Львова. Он требовал убить алкоголика и прислать ему видео с подтверждением.

Нарзяева называют руководителем "российского крыла" М.К.У. Меньше чем через месяц после его задержания, в России начали раскрывать сети организации в Воронеже, затем - Ярославле и Геленджике.

То есть не исключено, что московский ученик украинского "Маньяка" положил начало этому процессу, сдав членов других ячеек.

Примечательны здесь два факта.

Первый - что "Маньяк" спустя год после своего нападения на человека в Днепре до сих пор сидит в СИЗО. О чем свидетельствуют как записи в неонацистских пабликах, так и отсутствие информации по приговору в столь резонансном деле.

Второй - что Егор появляется в соцсетях. О связи с ним пишут "арийские" группы в Телеграм-каналах, также об этом сообщал на видео выше скинхед Нарзяев.

То есть обвиняемый в тяжких преступлениях неонацист спустя год все еще не осужден и, как утверждается разными источниками, выходит на связь.

В связи с этим российские СМИ, ссылаясь на Телеграм-каналы, еще в феврале опубликовали предположение, что контролируют "Маньяка" украинские спецслужбы. Которые таким образом через него формируют ячейки праворадикалов и неонацистов уже на территории России.

Теперь же ФСБ официально заявляет, что неонацисты курировались из Украины. И пока на это ответил только "СтопФейк". Но ответил не совсем убедительно. Поскольку такая организация явно есть и ее создатели сами заявляли, что формируют сеть на территории РФ.