Медсестра, впавшая в кому после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca, скончалась в больнице Тбилиси. Об этом сообщает "Грузия онлайн".

27-летняя медсестра Меги Бакрадзе была вакцинирована 18 марта в грузинском городе Ахалцихе (край Самцхе-Джавахети). Примерно через полчаса после введения препарата компании AstraZeneca у нее, предположительно, развился анафилактический шок. На реанимобиле ее доставили в Тбилиси.

Предусмотренное протоколом лечение не принесло положительных результатов. Пациентка оставалась в критическом состоянии, несколько раз врачам приходилось восстанавливать работу сердца.

Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Проверки проходят, в том числе, в ахалцихской клинике.

Вакцинация от Covid-19 началась в Грузии 15 марта. На данном этапе привиты более 2,7 тысячи медицинских работников.

По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай.

Решение принято с учетом выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое назвало вакцину AstraZeneca безопасной, но не исключило связь вакцинации с тромбозом.

Также мы сообщали, что Франция сегодня возобновила вакцинацию препаратом AstraZeneca, а Норвегия решила не спешить.