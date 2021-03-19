Украина, где в последнее время ухудшается ситуация с коронавирусом, введет новые требования для прибывающих в страну иностранцев. При пересечении границы граждане других стран будут обязаны предъявлять отрицательные результаты теста на Covid-19, сделанные за 48 часов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает",- сказал министр.

Он добавил, что в ближайшее время Кабинет министров рассмотрит этот вопрос и иностранцы независимо от уровня заболеваемости Covid-19 должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном за 48 часов.

Также глава Минздрава заявил, что в Украине стартовал второй этап вакцинации.

"Менее чем за месяц мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине провакцинированы 92,713 тыс. человек", - сказал он, добавив, что на прививки уже записались 290 тысяч человек.

Также Степанов рассказал, какие вакцины поступят в Украину в скором времени.

"В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac. 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине меня заверили, что к концу марта - началу апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тыс. доз от AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech", - добавил министр.

Напомним, план вакцинации включает пять этапов. На первом этапе вакцину получают люди с критическим риском инфицирования: медработники, задействованные в борьбе с ковидом, лица в домах для людей пожилого возраста, военнослужащие ООС. Подробнее можно почитать здесь.

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