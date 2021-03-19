После того как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за пьяную езду и превышение скорости и документ вступил в силу, в Уголовном кодексе появилось вторая статья №286-1.

Так, закон, который подписал президент, предусматривал дополнение Уголовного кодекса статьей №286-1, между тем, статья с таким же номером в документе уже существовала.

Таким образом, в УК теперь две статьи с одинаковым номером, но разным содержанием:

"Статья 286-1. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции".

"Статья 286-1. Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения".

Напомним, Рада приняла законопроект об ужесточении ответственности за пьяную езду, превышение скорости и другие нарушения ПДД в феврале.

Также мы писали о том, что 12 марта документ подписал Зеленский, 16 марта его опубликовали, с 17-го он вступил в силу.