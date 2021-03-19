Утром в пятницу, 19 марта, в подмосковном городе Химки в жилом девятиэтажном доме произошел взрыв. В результате погиб как минимум один человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Взрыв произошел в квартире на восьмом этаже девятиэтажки на улице Зеленой в Химках. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газа. Разрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Кроме того, обрушился фасад квартиры по всей площади, а также повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

После взрыва начался пожар. Загорелись в общей сложности пять квартир.

Один человек в результате происшествия погиб. По предварительным данным, под завалами после взрыва могли оказаться двое детей. Одного ребенка удалось спасти. Второго ребенка извлекли из-под завалов после взрыва в Химках, он без сознания, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, в киевской пятиэтажке на Левом берегу взорвалась квартира, где варили трубы.

Также мы писали о том, что на четвертом этаже дома в Черновцах в квартире взорвался газ.