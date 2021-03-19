В Верховную Раду прибыл президент Литовской Республики Гитанас Науседа

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Спикер ВР Дмитрий Разумков встретил президента Литовской Республики Гитанаса Науседы у входа в парламент.

Напомним, Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Украину с рабочим визитом на этой неделе. 19 марта он выступит в Верховной Раде.

"Поскольку Литва является постоянным нашим партнером, партнером как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, в рамках Балтик+ и многих других международных организациях, а также это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед Европой и в том числе перед миром. Потому что нас объединяет много общего и в истории, и, я уверен, в будущем", - заявлял 15 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

Напомним, заседание Верховной Рады 19 марта началось с часа вопросов правительству.

Ожидается, что в ходе заседания нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о передаче сельхозземель в распоряжение общин, который помимо прочего позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельхозназначения за пределами населенных пунктов.