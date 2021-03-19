В космосе взорвался американский спутник. Фото: Flickr

На орбите взорвался американский метеорологический спутник NOAA17, запущенный в 2002 году и выведенный из эксплуатации в 2013-м. 

Об этом в Twitter сообщило 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

В результате взрыва неработающего спутника образовалось 16 обломков. Несут ли они угрозу другим объектам, не уточняется.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA17 в 10.11 мск 10 марта... Отслеживается 16 связанных с этим обломков – нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом)", – сказано в сообщении. 

По данным ВВС США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. 

В космосе взорвался американский спутинк. Скриншот твиттера

Напомним, 1 марта SpaceX отменила запуск спутников Starlink на орбиту за 84 секунды до старта ракеты.

Также мы публиковали видео запуска на орбиту индийской ракеты с первым спутником Бразилии.

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