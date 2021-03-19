В Киевской области правоохранители задержали двоих человек за совершение убийства 47-летнего мужчины. По данным полиции, злоумышленник вместе с сыном погибшего заранее спланировали это преступление.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото "Киев Оперативный" в Telegeram-канале.

Убийство произошло около 22:00 16 марта в селе Гнедин Бориспольского района. Мужчина проник в один из частных домов и убил его хозяина.

Когда убийца проник в дом, в это время там находились жена и дети погибшего. Однако молодой человек зашел в дом и нанес только 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, других членов семьи он трогал. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Правоохранители меньше чем за сутки отработали место происшествия, провели ряд следственных действий и розыскных мероприятий и установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 19-летний киевлянин. Его задержали в Броварском районе столичной области, где он скрывался от правоохранителей на даче.

Полицейские выяснили, что молодой человек предварительно обсудил с 19-летним сыном погибшего детали убийства отца. Парень сообщил товарищ план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег он планировал заплатить товарищу за убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту открыто уголовное производство по п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - добавили в полиции.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

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