Дата Благовещения Пресвятой Богородицы не меняется и ежегодно выпадает на 7 апреля (католики отмечают 25 марта). В этот день принято вспоминать явление Архангела Гавриила Деве Марии. Он возвестил ее о том, что она подарит миру Спасителя. Дата приходится на Великий пост, который в этом году продлится до 1 мая.

Собрали все, что известно об истории и духовном смысле праздника, главной молитве и приметах.

Главное о празднике

Благовещение называют праздником, в котором соединялась воля Господа и согласие человека. Воплощение Бога от Девы, его распятие и воскрешение является началом спасительного дела Христа. Без этих событий, описанных в Библии, люди не знали бы о победе над смертью и не могли надеяться на спасение и вечную жизнь.

Приметы, что нельзя делать

Говоря об особенностях праздника, нужно сказать, что он выпадает на 3-ю седмицу, то есть период воздержания, когда в рационе по-прежнему запрещены яйца, масло и мясо. Однако по случаю праздника постящимся разрешается есть рыбу и пищу с растительным маслом. В храме на службе читают отрывок из Евангелия, повествующий о сути праздника. А накануне Благовещения читают рассказ о встрече Девы Марии с родственницей Елизаветой (которая была беременна Иоаном Предтечей), хоть эти события произошли по хронологии позже.

7 апреля приветствуется любая помощь нуждающимся и благотворительность с пожертвованиями. Все мирские дела откладывают и посвящают день молитве. Нельзя брать в руки ножницы, иглы, инструменты, следует отложить любую работу по дому и в саду, ремонт техники и одежды. В Благовещение можно проводить таинство Крещения и причащаться, если нет карантинных противопоказаний из-за пандемии Covid-19.

По церковному уставу, венчание, заупокойные службы или поминки не проводят. Вступить в брак можно будет в первое воскресенье после Пасхи, на Красную горку (9 мая).

По традиции в небо выпускают белых голубей, символизирующих не только благую весть, освобождение души и встречу с Господом, но и встречу весны.

Молитва на Благовещение

Дева Мария - покровительница женщин и детей, ей молятся об освобождении от одиночества и даровании любви, исцелении от бесплодия, семейном благополучии, очищении от грехов, помощи детям. Но главное не правильная молитва, а искренняя вера.

Открытки с Благовещением

С праздником, всех благ, мира и любви! Желаю получить благословение на долгую, счастливую жизнь и праведные дела. Пусть в твоей жизни не будет места для печали и отчаяния, лжи и предательства. Желаю крепкого духа и взаимной любви!

Пусть Господь воздаст за все добрые дела и избавляет от ошибок. Желаю мирной и спокойной жизни, тепла и просветления. Пусть Господь защитит от всякого зла на этой земле, всегда будет рядом с тобой, а твое сердце наполняется каждый день отрадой.

Пусть с Благовещеньем придут здоровье, благословение Всевышнего, вознаграждение за добрые поступки. Пусть Господь не оставляет и всегда помогает справиться с жизненными испытаниями! Живи в радости, счастье и мире!

Со светлым праздником! Здоровья и любви на долгие годы! Добра, счастья и удачи. Пусть Господь всегда дает тебе силы для победы!

Каждый час на земле пусть наполняется радостью и несет благодатную весть. Пусть мир будет добр к тебе, а ты проявляй любовь и понимание ко всем, кто тебя окружает. Желаю, чтобы твое сердце переполнялось благодарностью и любовью, смирением, терпением и верой в Создателя!

Везения во всех делах, радости в вашей семье и удачи в деяниях! Возможности привносить в мир добро и любовь! Желаю благодати в душе и покоя в сердце!

Пусть светлый праздник Благовещение подарит улыбки и хорошее настроение, а Господь будет чутким к твоим молитвам и приходит к тебе на помощь в трудные минуты.