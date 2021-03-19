ФСБ заявляет, что в российских городах Геленджике и Ярославле были задержали 14 "украинских националистов", которые занимались подготовками терактов и массовых убийств.

Об этом со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщает ТАСС в пятницу, 19 марта.

По данным ФСБ, задержанные якобы являются участниками украинского радикального сообщества "МКУ". У них изъяли нацистские материалы и инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.

Также в службе безопасности рассказали, что члены группировки получали из Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, "тренировались" на бездомных, сожгли Знамя Победы. 13 участников этой группы были задержаны в Геленджике, еще один - в Ярославле.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "МКУ", созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев.

В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе заявили, что задержанные дали показания, согласно которым их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества Краснова.

"В дальнейшем от него и других украинских членов "МКУ" из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур", - добавили в ФСБ.

В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы, как заявляют в ФСБ, была сожжена копия Знамени Победы, видео, подтверждающее этот факт, направлено участниками группы в Украину.

Напомним, недавно в ФСБ РФ сообщали о задержании в Воронеже сторонников группировки "МКУ", которую связали с украинскими националистами.

Позже организация "СтопФейк", которая является партнером Фейсбука по проверке контента, заявила, что задержанные не являются гражданами Украины. На основе этого заявления "СтопФейк" Фейсбук заблокировал новости о задержании в Воронеже. В свою очередь Роскомнадзор потребовал от соцсети восстановить доступ к информации.