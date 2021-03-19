Верховная Рада Украины в пятницу, 19 марта, проведет очередное заседание. Парламент начнет свою работу с часа вопросов к правительству о состоянии выполнения плана вакцинации от Covid-19. Кроме этого, в Раде выступит президент Литвы Гитанас Науседа, который находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента в пятницу, 19 марта.

Кроме этого, нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о передаче сельхозземель в распоряжение общин, который помимо прочего позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельхозназначения за пределами населенных пунктов.

На повестке дня еще один законопроект по земельной реформе, который предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

В первом чтении Рада рассмотрит урегулирование отдельных вопросов процедур банкротства на период карантина, перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, упрощение создания и стимулирования деятельности индустриальных парков.

Кроме того на 13:00 запланировано внеочередное заседание Рады. На повестке дня два вопроса, один из них - локдаун в Киеве. В частности, из-за этого в столице парламент планирует приостановить пленарные заседания на три недели - до 13 апреля.

Ранее мы рассказывали, что поддержит ли Рада отмену перевода часов во втором чтении.