Специалисты из больницы при Университете Осло исследовали случаи трех пациентов, попавших в больницу с тромбами после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. По их данным эта вакцина действительно способна вызывать образование тромбов, из-за чего 23 страны приостановили ее использование.

Об этом со ссылкой на руководителя группы, профессора Андре Хольме сообщает издание TU.

По его словам, тромбы, скорее всего, связаны с мощным иммунным ответом на препарат AstraZeneca. Андре Хольме объяснил, что в организме вакцинированных вырабатывались специфические антитела, которые активировали тромбоциты и приводили к образованию тромбов. В то же время эти антитела способствовали вымыванию тромбоцитов из кровотока, поэтому у людей также наблюдалось кровотечение.

"Ничего, кроме вакцины не может объяснить, почему мы получили такой иммунный ответ... В анамнезе этих пациентов нет ничего, что могло бы его вызвать. Я уверен, что дело в этих антителах, и я не вижу иной причины их возникновения, кроме вакцины", - сказал Андре Хольме.

В компании AstraZeneca отказалась комментировать слова профессора. Медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен заявил, что ведомство знает о выводах специалистов из больницы при Университете Осло, но тоже пока не будет давать комментарии по этому поводу.

Напомним, 18 марта, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) объявило вакцину от коронавируса компании AstraZeneca эффективной и безопасной и порекомендовало продолжать ее использование. При этом европейский регулятор отметил, что в описание препарата можно добавить, что у некоторых людей после вакцинации образовались тромбы. Эти случаи продолжат исследовать.

Также и в ВОЗ призвали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на массовую приостановку прививок.