Вчера, 18 марта, оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер" - завершили свои выступления в еврокубках. Киевляне и дончане проиграли и ответные матчи в 1/8 Лиги Европы.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу после финального свистка в матче с испанским "Вильярреала" (0:2) подвел итоги выступления киевлян в еврокубках.

Об этом передает пресс-служба клуба.

- Чего не хватило "Динамо", чтобы перевернуть игру в свою пользу и заполучить необходимый результат?

- "Вильярреал" контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают.

"Вильярреал" играл лучше и забил быстрый гол - Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.

- Считаете ли вы, что роль опытных игроков "Вильярреала" была решающей в этом противостоянии?



- У "Динамо" очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но "Вильярреал" однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен.



Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтёр" проиграл "Роме" без зрителей в Киеве.