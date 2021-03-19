На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), которое назначено на вечер пятницы, 19 марта, обсудят ухудшающуюся ситуацию с Covid-19 и возможное усиление карантина.

Об этом рассказала народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко в эфире канала "Украина 24".

"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены, но и морги", - сказала она.

По словам депутата, сейчас решается вопрос, как именно вводить карантинные ограничения - локально или по всей стране.

"Поэтому вопрос в том, как быть дальше - будет национальный локдаун, или областные, региональные. На данный момент, как я понимаю, решение не принято, и это будет обсуждаться на СНБО. Это серьезный вопрос, у нас тут уже мутировавший британский вирус. Но самолеты из Британии у нас не прекратили полеты с того времени, как вирус был там выявлен", - отметила Клименко.

Напомним, предыдущее заседание СНБО состоялось 11 марта. Совет нацбезопасности на три года продлил санкции против "Сбербанка" и "Проминвестбанка" и поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения 11 лет назад.

После этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании члены органа продолжат рассматривать введение санкций. Последние будут касаться как юридических, так и физических лиц.