По состоянию на утро пятницы, 19 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 15 850 человек.

Напомним, что вчера, 18 марта, в стране было выявлено 15 053 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло всего на 797 человек.

Однако, напомним, что предыдущий антирекорд был отмечен в Украине 28 ноября 2020 года, когда за сутки было выявлено 16 294 новых случая заражений.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 519 926 человек. Выздоровели за последние сутки 4 592 человека (с начала эпидемии - 1 248 782 человека - Ред.).

Умерло за сутки 262 пациента (с начала эпидемии - 29 515 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 4 444 человека. Среди новых зараженных 830 детей и 401 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено во Львовской области (1 140 человек), Киевской области (1 134), Харьковской области (1 085) и Винницкой области (948).

В Киеве выявлено 1 210 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ заявили о том, что наличие антител к коронавирусу после болезни не повод отказываться от вакцинации.

Также мы передавали, что Голливуд послал Сovid-19. Оскар пройдет как всегда со зрителями и актерами, никаких видеоконференций.