Несмотря на то, что США остаются мировым лидером по распространению коронавируса, организаторы церемонии вручения кинопремии "Оскар" не стали менять традиционный формат и проводить ее в режиме видеоконференции.

Итак, 93-я церемония "Оскара" пройдет в апреле в очном формате, со зрителями, звездами и почетными гостями.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов мероприятия, направленное номинантам.

"Мы планируем организовать мероприятие с личным участием в Union Station в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде", - заявили организаторы.

Они также обещают обеспечить безопасность церемонии в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Особо оговаривается, что возможности принять участие в мероприятии дистанционно у номинантов не будет.

"Тех из вас, кто не может присутствовать из-за расписания или из-за постоянного беспокойства по поводу поездки, мы хотим уведомить, что возможности расширить формат шоу не будет", - четко предупредили актеров организаторы.

Они пояснили это тем, что цифровой формат участия "сведет на нет" усилия по обеспечению "безопасного и приятного вечера" для самих участников и любителей кино по всему миру.

Добавим, что 93-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае хотят отменить прямую трансляцию "Оскара" из-за фильма о протестах в Гонконге.