За рубежом произошел очередной трагический инцидент, жертвой которого стал украинский моряк. В Дании, в порту города Вайле, расположенного на востоке полуострова Ютландия, погиб 59-летний украинский матрос универсального грузового судна.

Об этом передает ресурс FleetMon.

По неизвестной причине поднятая крышка люка сорвалась с крана и упала на палубу, где два матроса как раз раскладывали опоры для этой крышки. Одному моряку удалось уклониться от падающей крышки, а украинец к сожалению, не смог этого сделать.

Название судна не разглашается, но дополнительная информация указывает на то, что трагедия произошла на борту сухогруза SOLYMAR. По состоянию на полдень 17 марта он все еще стоял на рейде Вайле.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские моряки с затонувшего у берегов Румынии судна вернулись в Одессу.