В Вашингтоне произошло очередное ЧП. Вчера, 18 марта, здесь возле резиденции вице-президента США Камалы Харрис секретные агенты задержали жителя Техаса, который находился в полицейском розыске. При нем было обнаружено оружие.

Об этом инциденте сообщает канал CNBC.

Личность задержанного установили очень быстро. Им оказался 31-летний Пол Мюррей из штата Техас. В его автомобиле, припаркованном неподалеку от места задержания, были найдены винтовка и патроны.

Мужчина был задержан на основании информации, поступившей по оперативным каналам из его родного штата.

Стоит отметить, что из-за ремонта резиденции Камала Харрис сейчас проживает в другом месте.

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден назвал Камалу Харрис "нашим президентом" и даже не заметил оговорки.