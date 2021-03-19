Вчера, 18 марта, украинские моряки, члены экипажа судна "Volgo Balt 179", затонувшего у берегов Румынии в Черном море неделю назад, вернулись на Родину.

Об этом передает пресс-служба посольства Украины в Румынии.

"В сопровождении сотрудников посольства Украины в Румынии моряки прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина).

После оформления въезда на территорию Украины, моряки организовано проследовали в Одессу, где их встретили представители компании-оператора затонувшего судна "Volgo Balt 179".

Состояние здоровья всех десяти спасенных украинских моряков удовлетворительное.

Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на Родину", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что спасенные с потерпевшего крушение у берегов Румынии судна украинские моряки прибыли в Констанцу.