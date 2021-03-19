Власти Украины готовы снять полный запрет на импорт необработанной древесины, введенный в 2015 году. Это может быть сделано исключительно для стран ЕС и после того, как будет обеспечена прозрачность на внутреннем рынке.

Такое заявление сделал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы сообщили им нотой, что за полгода примем закон. Законопроект, который мы ставим, это №4197-1. Это законопроект о рынке древесины. Логика очень проста: сначала мы обеспечиваем прозрачность на внутреннем рынке, чтобы не было оснований для манипуляций. В рамках этого законопроекта мы также рассмотрим вопрос о снятии моратория исключительно для ЕС - у нас нет оснований снимать его для других", - сказал Качка.

Он еще раз повторил, что торговля с ЕС будет возможна только при прозрачных механизмах.

"Сейчас в ЕС есть две инициативы по контролю леса - corporate due diligence и возможен даже запрет на импорт необработанного сырья. Поэтому у них такой же процесс продолжается, мы будем активно синхронизироваться", - заверил Качка.

В 2015 году Верховная рада приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). ЕС активно добивался отмены этого запрета.

В январе 2020 года Украина и Евросоюз создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете экспорта кругляка. В конце 2020 года группа постановила, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет 2015 года.

Тогда же в Еврокомиссии заявили, что Украина должна отменить принятый в 2015 году мораторий.