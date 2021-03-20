Беларусь потребовала от ОБСЕ оценить жесткие действия полиции Великобритании, Польши и Нидерландов при разгоне протестов и демонстраций.

Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на заявление постоянного представителя Беларуси при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Андрей Дапкюнас на заседании постоянного совета ОБСЕ.

"На протяжении последних месяцев, находясь под пристальным и даже гипертрофированным вниманием ряда государств - участников ОБСЕ, мы все же пытались перевести работу Постоянного совета в конструктивное русло и призывали к поиску объединительных элементов в нашей работе. Поскольку, выступая по белорусскому вопросу, некоторые настаивали на первостепенности честного и критического отношения друг к другу, мы также решили взглянуть более пристально на ситуацию с соблюдением прав человека на пространстве ОБСЕ. В этой связи хотели бы воспользоваться случаем и поддержать, как нам кажется, вполне обоснованное и подтвержденное фактами выступление Российской Федерации", - сказал Дапкюнас.

Он упомянул несколько последних сюжетов, которые стали достоянием широкой общественности и "на которые нельзя закрывать глаза, если мы серьезно претендуем на объективность и равный подход в рамках ОБСЕ".

"Мы озабочены жесткими действиями полиции Лондона 13 марта во время акции в Клэпхеме на юго-западе британской столицы в память об убитой Саре Эверард. На распространенных в соцсетях кадрах видно, как правоохранители применили силу для задержания нескольких участниц. Они заламывали мирным и безоружным женщинам руки, чтобы надеть наручники. При этом глава лондонской полиции заявляет, что ее подчиненные действовали в полном соответствии с законом. Слышат ли в ОБСЕ волну возмущения, которая растет в Великобритании по этому сюжету?", - задал вопрос белорусский постпред.

Он убежден, что непредвзятых оценок требует и непропорциональное применение силы правоохранителями Нидерландов, где в Гааге 14 марта 2021 года мирная демонстрация против политики правительства по борьбе с пандемией COVID-19 была грубо разогнана конными полицейскими. Тогда 20 мирных демонстрантов были арестованы. Для разгона демонстрантов, в том числе не проявлявших агрессии, применялись водяные пушки, дубинки, собаки. Одного демонстранта атаковала собака, когда он уже лежал на земле и был беззащитен. Особое возмущение в социальных медиа вызвала видеозапись, на которой сотрудник полиции в гражданской форме толкает женщину на полицейский фургон и избивает ее.

"Нас также не могут не волновать применение полицией газа, избыточной физической силы и массовые задержания людей на продолжающихся с ноября 2020 года в соседней с Беларусью Польше многотысячных протестах в рамках кампании "Забастовка женщин" и "маршах свободы" коронаскептиков", - заявил Дапкюнас.

Он добавил, что проблемы, конечно же, не ограничиваются перечисленными сюжетами и напомнил о совместном с Россией заявлении по ситуации с правами человека в странах ЕС и Великобритании, сделанное 12 марта на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

В заключение белорусский постпред отметил, что своим выступлением не пытается отвлечь внимание от актуальных проблем в Беларуси.

"Мы над ними системно работаем, о чем постоянно информируем наших коллег в ОБСЕ в ответ на их критику. Рассчитываем на взаимность", - резюмировал Дапкюнас.

Ранее "Страна" писала о протестах в Польше против запрета абортов.

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