В четверг вечером определились все восемь футбольных клубов, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Европы - второго по значимости континентального кубкового турнира.

В восьмерку лучших клубов турнира вошли: "Аякс", "Вильярреал", "Рома", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Манчестер Юнайтед", "Славия" и "Гранада".

Футболисты донецкого "Шахтёра" проиграли без зрителей и во втором матче итальянской "Роме" на поле киевского НСК "Олимпийский" (1:2), уступили римлянам по сумме двух матчей с разгромным счетом 1:5.

Киевское "Динамо" дважды с одинаковым счетом уступило испанскому "Вильярреалу", пропустив по два безответных мяча дома и на выезде. Общий счет 4:0 в пользу испанского клуба.

В результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы:

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:2 (первая игра - 0:3)

- 0:2 (первая игра - 0:3) "Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:0 (2:0)

- "Динамо" (Киев, Украина) - 2:0 (2:0) "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Рома" (Италия) - 1:2 (0:3)

- 1:2 (0:3) "Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 (3:1)

- "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 (3:1) "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 3:0 - в доп время (0:2)

- "Тоттенхэм" (Англия) - 3:0 - в доп время (0:2) "Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайнтед" (Англия) - 0:1 (1:1)

- 0:1 (1:1) "Рейнджерс" (Шотландия) - "Славия" (Прага, Чехия) - 0:2 (1:1)

- 0:2 (1:1) "Мольде" (Норвегия) - "Гранада" (Испания) - 2:1 (0:2).

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы УЕФА состоится 19 марта.

Финал Лиги Европы-2020/21 пройдет 26 мая на стадионе "Энерго-Гданьск" в Гданьске (Польша).