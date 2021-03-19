Испанский парламент проголосовал за закон, который легализует эвтаназию, что добавило Испанию к небольшому числу стран, где это разрешено.

Об этом сообщает The Local.

"За" проголосовали 202 испанских депутата, "против" - 141 законодатель, а два воздержались.

Данный законопроект был инициирован правящими испанскими социалистами и после одобрения парламентом вступит в силу в течение трех месяцев.

Эвтаназия - практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания. Существует несколько типов эвтаназии, но в традиционной форме клятвы Гиппократа, которую дают медики, содержится запрет на содействие уходу из жизни.

Согласно принятому закону, для разрешения на эвтаназию человек должен "страдать тяжелой и неизлечимой болезнью или серьезным, хроническим и недееспособным состоянием, которое вызывает невыносимые страдания".

Закон регулирует как саму эвтаназию - "непосредственный ввод вещества пациенту компетентным медицинским работником", так и то, что называют самоубийством с медицинской помощью - "рецепт или предоставление медработником пациенту вещества, чтобы он мог самостоятельно вводить его, что приведёт к его смерти".

Как известно, эвтаназия разрешена в настоящее время в очень небольшой группе государств мира: Нидерландах, Люксембурге, Канаде и Бельгии. В ноябре этого года соответствующий закон должен вступить в силу в Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Португалия сделала решающий шаг к легализации эвтаназии.

Также мы писали о том, что в Германии Конституционный суд разрешил проводить эвтаназию.