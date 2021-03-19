Прокуратура Киева сообщила о подозрении молодому человеку, который в киевском кафе ограбил баристу (ч. 2 ст. 186 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Инцидент произошел в заведении на улице Декабристов в Дарницком районе столицы. Принятыми оперативными мерами правоохранителям удалось установить злоумышленника.

Им оказался 19-летний житель Киевской области, в отношении которого в августе прошлого года Бориспольской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт за совершение аналогичного преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляется следователями Дарницкого УП ГУНП в г.Киеве.

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