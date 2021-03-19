Глава Белого дома Джо Байден 18 марта во время выступления перед камерами назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом.

Видеозапись фрагмента речи с оговоркой разлетелась по соцсетям и Ютуб-каналам.

Выступление Байдена в администрации было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис "нашим президентом". При этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он даже не заметил своей ошибки.

Это далеко не первый подобный случай с Байденом. В начале марта он оконфузился, забыв имя министра обороны и как называется Пентагон.

Между тем оговорка Байдена оказалась знаковой, так как Харрис еще зимой уличили в том, что она проводит телефонные беседы с мировыми лидерами вместо президента. Что вызывает вопросы по поводу способности Байдена выполнять обязанности главы государства.