Центр общественного здоровья напомнил, что делать, если у вас есть симптомы COVID-19, но нет семейного врача.

Об этом говорится в сообщении ЦОЗ на странице в соцсети Facebook.

Так, если вы не заключили декларацию с семейным врачом и есть выраженные симптомы COVID-19, то консультацию врача можно получить на горячей линии МОЗ по телефону 0800 60 20 19.

"Также вы можете обратиться на горячую линию по вопросам коронавируса в вашей области", - добавили в ЦОЗ, оставив ссылку на номера телефонов.

При этом, если операторы по вышеуказанным номерам не смогут помочь вам - необходимо обращаться в правительственный контакт-центр по телефону 15-45 или в информационно-справочную службу Национальной службы здоровья Украины 16-77.

Также в ЦОЗ дали ссылку на онлайн тест на уточнение имеющихся или возможных симптомов.

Напомним, ранее медики объяснили украинцам, какие симптомы ОРВИ могут говорить о заражении коронавирусом.

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