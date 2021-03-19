Только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации. При этом наличие антител к коронавирусу после болезни не является поводом отказа от вакцинации.

Об этом заявили участники состоявшейся 18 марта пресс-конференции "Антитела к COVID-19: стоит расслабляться?", которая транслировалась в Фейсбуке Центра общественного здоровья Минздрава.

Участники конференции напомнили, что иммунитет к вирусу или инфекции означает прежде всего наличие антител, которые вырабатываются в организме как противодействие к чужеродному агенту.

Антитела, вырабатываемые в организме против SARS-CoV-2, появляются уже в первые несколько дней после заражения, а их наличие указывает на то, что человек был инфицирован SARS-CoV-2 независимо от течения заболевания (бессимптомного, легкого или тяжелого).

У большинства пациентов с COVID-19 вирус-специфические антитела IgM, IgA и IgG начинали производиться через несколько дней после инфицирования. При этом:

антитела класса A (IgA) появляются в первую неделю после появления симптомов;

антитела класса M (IgM) свидетельствуют о недавнем инфицировании и могут рассматриваться как признак острой фазы инфекции;

антитела класса G (IgG) обусловливают отдаленный ответ организма, то есть то, что мы называем иммунитетом; они сохраняются от 2 до 4 месяцев и их количество зависит от того, насколько тяжело человек переболел.

Как отметил генеральный директор ЦОЗ Роман Родына, тестирование на антитела методом иммуноферментного анализа (ИФА) направлено на выявление признаков постинфекции. Такое тестирование проводят для скрининга, тех, кто, выполняя свои должностные обязанности, сталкивается с большим количеством людей, а соответственно и с инфекцией. Эти тесты не являются диагностическим методом. Для установления диагноза COVID-19 используют ПЦР или экспресс-тесты.

"Сейчас ученые констатируют, что наличие антител не является гарантией того, что человек не заболеет. По данным лабцентров, к 16 марта 1362 человек повторно заболели COVID-19 после выздоровления. Сроки повторного заражения варьируются от 2 до 8 месяцев", - сказал Родына.

Исследуемые лабораториями антитела определяются не к тем антигенам вирусов, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации. Антитела после вакцинации вырабатываются к конкретному фрагменту вируса - в случае SARS-CoV-2 к спайк-протеину. Собственно, суть вакцинации в том, чтобы организм выработал антитела, то есть запустил их после контакта с антигеном.

"Понятия защитного уровня антител к COVID-19, гарантирующего от повторного инфицирования, не существует. ЦОЗ не рекомендует определять уровень антител ни до, ни после вакцинации. Во-первых, потому что тест-системы для определения антител пока не стандартизированы. Во-вторых, во время клинических исследований вакцин, в частности, AstraZeneca и Pfizer, не было обнаружено никаких побочных реакций среди тех людей, которые уже имели антитела после болезни, по сравнению с теми, кто их не имел. Это означает, что вакцинация тех, кто уже переболел, является безопасной. В-третьих, те кто имеют антитела после болезни, все равно повторно болеют. Но мы точно знаем, что вакцины работают: после 12-14 дней уровень заболеваемости среди вакцинированных практически не растет, а если и есть случаи заболеваний, то они не тяжелые. А среди невакцинированных уровень больных растет", - сказал Федор Лапий, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Вакцинация предупреждает тяжелое течение болезни, госпитализации и смертность, позволяет людям жить обычной жизнью. А главное - разгружает систему оказания медицинской помощи.

Исследования показывают, что после вакцинации количество вируса в дыхательных путях значительно меньше по сравнению с теми людьми, которые еще не получили прививки. Соответственно, если количество вируса меньше, у людей не развиваются симптомы, а это негативно влияет на распространение вируса. Такие выводы подтверждаются данными из Израиля.

Ранее "Страна" сообщала, что в США разрешили лечить COVID-19 коктейлем из антител переболевших.

Мы также рассказывали о парадоксе антител к коронавирусу, при котором они могут не усиливать, а наоборот ослаблять противовирусную защиту.