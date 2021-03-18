Состояние 45-го президента США Дональда Трампа к середине марта 2021 года составило 2,3 миллиарда долларов. Между тем в начале его президентского срока оно составляло 3 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg и составленного им индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Агентство проанализировало финансовые за период с мая 2016 года по январь 2021-го и выяснило, что состояние Трампа начало уменьшаться в августе 2020 года. В январе 2021 года оно оценивалось в 2,45 миллиарда долларов, а к середине марта стоимость активов сократилась до 2,33 миллиарда долларов.

По информации агентства, около трех четвертей состояния Трампа приходится на коммерческую недвижимость. Офисные башни, владельцем или совладельцем которых он является, сильно упали в цене, так как все больше людей работают из дома из-за пандемии коронавируса. Агентство пишет, что стоимость коммерческой недвижимости Трампа оценивается в 1,7 миллиарда долларов, за 2016-2021 годы она упала в цене на 26 процентов.

Помимо этого, Трамп владеет или управляет множеством отелей и курортов, а также его компания управляет 19 полями для гольфа.

Между тем после ухода из Белого дома Трамп не исключил, что вернется в политику.

СМИ сообщали, что он серьезно рассматривает возможность еще раз баллотироваться на пост президента в 2024 году.