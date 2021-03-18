Мэр Днепра Борис Филатов сообщил "Стране", следует ли ожидать жителям города карантина. По его словам, пока что он не вводит в мегаполисе локдаун. Однако не исключил, что ситуация может измениться.

"Все к этому идёт", - сказал Филатов "Стране".

Городской глава добавил, что сейчас находится в отъезде, и будет разбираться с вопросом локдауна 22 марта.

Между тем жесткие ограничения начнут с 20 марта действовать в Киеве. На три недели в столице полностью закроют учреждения культуры (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы) и частично - ТРЦ.

"Страна" приводила мнения предпринимателей о карантине в Киеве, который для многих стал полной неожиданностью.

Мы также сообщали, что 19 марта предприниматели выйдут на акцию протеста против локдауна под Киевскую городскую государственную администрацию.