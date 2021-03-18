Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 18 марта принял участие во встрече политических советников лидеров стран Нормандской четверки. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Главный вопрос, который обсуждался - возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В начале встречи Ермак предложил принять на уровне Нормандской четверки совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле", - сказал он.

Руководитель Офиса президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.

Напомним, недавно Ермак заявлял о некоем мирном плане по Донбассу, который ждет одобрения России. Однако в Москве о нем даже не слышали.

Между тем фактически перемирия на Донбассе давно нет. Как сообщала "Страна", по данным Киева, с 27 июля в зоне конфликта погибли 16 украинских военных.