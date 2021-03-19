С начала 2020 года более 66 тысяч украинских врачей и медицинских работников выехали из Украины. Часть из них нашла работу в Польше.

Об этом говорится в ежегодном отчете Центра Разумкова "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

"От начала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Еще более 5000 врачей специализированного звена и почти 34 тыс. медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились", - говорится в отчете.

При этом по данным МОЗ, по состоянию на 1 января в Украине не хватает 33 тысяч 707 врачей и более 35 тысяч специалистов среднего медперсонала.

В тоже время в Украине продолжаются массовые увольнения медицинских работников, связанные с ликвидацией медицинских учреждений в рамках "реформы Супрун". Почти треть уведомленных об увольнении сегодня как раз медики.

Кроме того, с апреля 2020 года в Украине уволились более 5 тысяч врачей специализированных отраслей, при этом новых врачей было чуть более тысячи.

По словам специалистов, часть украинских врачей после увольнения начали искать работу в Польше, которая воспользовалась шансом и предоставила им рабочие места.

"В польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тыс. врачей и 3 тыс. медицинских сестер Украины. Для привлечения этих специалистов Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат принял "ковидный акт", соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменил обязательное подтверждение дипломов украинских и белорусских врачей", - отметили эксперты.

Этой же поправкой медикам, которые лечат больных коронавирусом, вдвое повысили зарплаты. Вместе с надбавками она составляет 12-15 тыс. злотых, что около 100 тыс. грн.

Известно, что в Украине в апреле-сентябре 2020 г. среднемесячные расходы на оплату труда (до вычета налогов) в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляли: руководителям учреждений - 23,5 тыс. грн; врачам - около 9 000 грн; медперсоналу - 7500 грн; младшему медперсоналу - 6100 грн.

Стоит добавить, что количество зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одним из самых больших - 28,4 тыс. человек против 17 тыс. в 2019 году.

В то же время количество зарегистрированных вакансий по состоянию на 1 ноября 2020 года составляло 27,7 тыс. против 43,4 тыс. ед. в 2019 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде одобрили 20-гривневую доплату украинским медикам за укол вакциной от коронавируса.

Еще отметим, что переводы заробитчан в Украину за год выросли на $200 миллионов.