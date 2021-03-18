По календарю природы весна началась на текущей неделе, когда максимальные температуры воздуха устойчиво перешли нулевую отметку.

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали в Фейсбуке, как в зоне отчуждения АЭС отступает зима.

В заповеднике сейчас продолжается интенсивное таяние снега. Уже прошел первый весенний дождь, на реках начался ледоход. Появляются первые признаки пробуждения жизни: распустились подснежники, возвращаются первые перелетные птицы, днем ​​уже можно встретить насекомых.

Сотрудники заповедника напомнили описание этой поры года немецкого писателя Эрнста Юнгера. По мнению писателя, текучесть времени и мимолетность жизни лучше всего проявляется при смене времен года. Исключением является только весна - "лучезарный образ самой жизни, в котором нет места для уничтожения".

"И каждый год дарит нам счастливые дни, когда мы чувствуем приход весны. Но этим удивительным дням предшествуют другие, чуть менее выразительные. Это тот момент, когда мы впервые замечаем, что под мертвой маской зимы готовы проступить волшебные жизненные силы. Это время, когда юный сок начинает циркулировать в деревьях, и блестящий лак покрывает крошечные почки, а кора приобретает темно-коричневый и матово-фиолетовый оттенок. Время, когда первый свист скворцов вместе с теплом прорывается сквозь ветви, и в холодных сумерках одинокие лесные края оживляет жужжание крыльев вальдшнепа", - писал Юнгер.

Ранее "Страна" показывала фото освободившейся ото льда Припяти.

Мы также публиковала снимки разгуливающих по весенней зоне отчуждения лошадей Пржевальского.