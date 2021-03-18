В четверг вечером, 18 марта, на автодороге Стрый - Кировоград - Знаменка в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Об этом информирует пресс-служба полиции области в соцсети Facebook.

Отмечается, что на трассе столкнулись военный КамАЗ под управлением 39-летнего жителя Львова, и легковой автомобиль Audi.

В результате столкновения автомобилей произошло возгорание. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись. А водитель и пассажир Audi погибли на месте.

Обе машины загорелись, по-видимому, потому, что в КамАЗе были легковоспламеняющиеся материалы. Предварительно, это были бинты, вата, спирт и т.п. перевязочный материал.

Полиция и Госбюро расследований провели осмотр места происшествия. Подробностей ЧП правоохранители не сообщают.

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