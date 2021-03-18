Верхняя палата Конгресса США, Сенат, 18 марта утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Президент страны Джо Байден выдвинул 64-летнего Бернса на эту должность в январе.

Об этом сообщает CNN.

До утверждения Сенатом Бернса поддержал профильный комитет верхней палаты конгресса США.

У сенаторов от обеих партий с самого начала не было возражений против этой кандидатуры. Однако в начале марта сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявлял, что будет блокировать утверждение Бернса до тех пор, пока не добьется более жестких санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Однако 18 марта после предупреждения госсекретаря Энтони Блинкена о новых санкциях против компаний, участвующих в строительстве трубопровода, Круз поддержал Бернса.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто такой Бернс и какова его роль в американской политике.