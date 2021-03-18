Футболисты донецкого "Шахтера" уступили римской "Роме" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Матч прошел на киевском НСК "Олимпийский" без болельщиков и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Авторами голов стали Жуниор Мораэс (59-я минута) - в составе "горняков", и у римлян дважды расписался в воротах хозяев Борха Майораль на 48-й и 72-й минутах.

Первый поединок на прошлой неделе в Риме завершился поражением "Шахтера" со счетом 0:3. Таким, образом, в сумме двух матчей (1:5) путевку в 1/4 финала турнира получила "Рома".

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы УЕФА состоится 19 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что Мирча Луческу назвал ответный матч "Динамо" против "Вильяреала", который проходит сегодня в Испании, игрой престижа.

Также напомним, что вчера определились все восемь сильнейших футбольных команд Европы, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.