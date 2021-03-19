Локдаун по-киевски

Пример Львова оказался заразительным: регионы перестали стесняться вводить карантинные ограничения собственными распоряжениями и вчера начали это делать массово. За Львовом последовали Львовская и Харьковская области, а также Киев.

Киев, по сути, пока оказался единственным городом из "оранжевой" зоны, который пошел на локдаун. Правда, в решении Виталия Кличко проявились все те нестыковки, которые уже приводили к проблемам в прошлом году: так, полностью закрыты кинотеатры, но вот спортивные залы продолжат работать в формально ограниченном режиме. Что, безусловно, станет одним из аргументов для протестов предпринимателей.

Но главных аргументов против "локальных локдаунов" два. Первый - сомнительная законность введение жестких ограничений на уровне местной власти в городах, которые еще не вошли в красную зону (а Киев и Львов не вошли). Второй - отсутствие каких-либо компенсаций (даже тех мизерных, что были зимой) для предпринимателей. Ведь центральное правительство их платить не будет (общенационального локдауна не объявлено), а в местном бюджете на это нет денег.

Поэтому в реальности для экономики, бизнеса и населения местные локдауны даже хуже, чем введенные на общенациональном уровне.

И это уже не говоря о том, что мэров можно уличить в непоследовательности - в ноябре прошлого года тот же Андрей Садовой был против даже локдауна выходного дня (хотя тогда показатели эпидемии были не лучше, чем сейчас). Из предвыборных соображений он призвал саботировать это решение. А сейчас вдруг решил проявить инициативу.

Что касается правительства, то оно, похоже, умыло руки в этой ситуации, вполне довольное тем, что вся ответственность за введение "тотального карантина" ложится на местную власть.

Оправдание Пашинского

Вчера завершился длившийся более четырех лет процесс обвинения бывшего нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского в стрельбе из пистолета по жителю Киевской области Вячеславу Химикусу. Завершился он совсем не тем, чего ожидало общество, а – оправданием политика.

Дело Пашинского во многом было показательным. Политик, близкий к тогдашнему секретарю СНБО Александру Турчинову, решил, что может безнаказанно стрелять по обычным людям – больше того, на первых порах он пытался переложить всю вину на пострадавшего, и Нацполиция под руководством другого члена "НФ" Арсена Авакова всячески этому способствовала.

Не сами выстрелы, а именно это наглое перекладывание ответственности сделало дело Пашинского резонансным. И именно поэтому общество ждало обвинительного приговора. Сначала при той власти, потом при нынешней.

Осенью 2019 года, в первые месяцы президентства Владимира Зеленского, процесс возобновился, и у общества появилась надежда на справедливость. Вчера она умерла.

Но оправдательный приговор Пашинскому стал обвинительным приговором для нынешней власти, которую избирали, чтобы исправить преступления предшественников, а получили клон порошенковского режима в более яркой упаковке.

Теперь уже очевидно, что никаких перемен не будет. И вопрос только в том, действительно ли обществу придется ждать еще три года, чтобы убрать "второго Порошенко" так же, как оно убрало первого.

Путин: ответ Байдену

Президент России вчера ответил на заявление своего американского коллеги о том, что он (то есть Владимир Путин) является "убийцей".

Ответ был по форме корректным. Путин даже пожелал здоровья своими обидчику и предложил поговорить в прямом эфире (на что, впрочем, в Белом Доме положительно не отреагировали). Президент России как бы показывает, что углублять конфликт не хочет. Но это по форме. По сути же очевидно, что отношения между странами находятся в глубоком пике. В который их запускают американцы.

Не совсем понятно, правда, с какой целью.

Вывести Путина из равновесия, чтоб тот начал делать резкие шаги? Но сейчас не средние века, когда за косой взгляд войну могли объявить. На слова в современном мире хайпа обращают все меньше внимания.

Сделать из Путина международного изгоя? Но это в нынешнем мире невозможно - американцы уже не могут контролировать все страны. И даже Европа вряд ли присоединится к обструкции.

Поднять против Путина бунт среди российской элиты? В этом был бы смысл, если б в России была мощная прозападная оппозиция. Но таковой там нет, что и показали достаточно хилые протесты в поддержку Навального.

Попытка Байдена построить из себя жесткого правителя, при том, что на практике по ряду вопросов будет послабление - например по "Северному потоку-2"? Эта версия достаточно популярна. Но создаваемый контекст подовыми заявлениями Байдена контекст российско-американских отношений минимально сужает базу для любых компромиссов с обоих сторон. В том числе и минимизирует шансы на личное общение двух президентов.

Безусловно, наиболее выигравшей стороной при таких раскладах оказывается Китай, с которым Россия продолжит сближение, отдаляясь от Запада.

Что касается проигравших, то среди них можно назвать Украину. Поскольку в условиях максимального накала холодной войны урегулирование на Донбассе становится практически нереальным, а риски возрождения полноценного конфликта возрастают многократно.

Как запретить символику идеологии "русского мира"?

На фоне обострения американо-российских отношений в парламенте Украины тоже обострилась борьба с "русским миром". Вчера народные депутаты из фракции "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии "русского мира".

Законопроект звучит грозно – однако только пиар-заголовок. Потому что по его прочтению становится ясно, что предложение двух борцов с "русским миром" на практике реализовать не получится.

Очевидно, что авторы, пытаясь доказать свой патриотизм, долго выискивали статью Уголовного кодекса, в которую можно было бы вписать эти доказательства. И, в конце концов, нашли – точнее, думали, что нашли. Потому что на самом деле они попали пальцем в небо.

Дунда и Аликсийчук решили изменить статью 436-1 – "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", добавив в нее слова "идеологии "русского мира".

В результате получилось, что пять лет ограничения или лишения свободы предлагается давать за "изготовление, распространение, а также публичное использование символики… идеологии "русского мира".

Но для того, чтобы ввести наказание за подобное "преступление", нужно для начала где-нибудь прописать, что же конкретно является "символикой идеологии "русского мира". А об этом в законопроекте нет ни слова.

Даже в объяснительной записке нардепы от "Слуги народа" ограничились общими фразами о том, что эта "идеология является идеологическим сопровождением политики России по "собиранию земель", "утверждению имперских амбиций, декларированию себя не региональной, а мировой сверхдержавой", а также попыткой возродить СССР". Но даже после такого объяснения хотелось бы объяснений, какой символикой можно продемонстрировать "утверждение имперских амбиций и декларирование себя (в смысле России) не региональной, а мировой сверхдержавой".

Следует сказать, что подобный вопрос поставил бы в тупик даже идеологов самого "русского мира". Ведь из всех возможных вариантов приходит на ум разве что герб СССР, который уже и так запрещен упомянутым законом. Поэтому остается просто ждать ответа от авторов законопроекта – если, конечно, они вносили это законопроект с целью принятия, а не для того, чтобы показать свою глупость.

Сезон на двоих: украинские клубы покидают еврокубки

Украинские клубы вчера завершили выступления в футбольных еврокубках. После того, как и "Динамо", и "Шахтер" проиграли свои первые матчи соответственно испанскому "Вильяреалу" и итальянской "Роме", чуда от них никто не ожидал. И оно не произошло.

Однако общий итог футбольного сезона можно назвать скорее позитивным. "Шахтер" не смог повторить свой прошлогодний успех, вместо полуфинала остановившись на стадии одной восьмой, однако главная причина этого – более сильный (чем год назад) подбор клубов в Лиге Европы и неудачный жребий. Пройти в стадии плей-офф "Рому" для сегодняшних горняков – задача не по силам.

Однако яркие эпизоды в этом неровном сезоне у команды Каштру были – к ним, безусловно, следует отнести две победы над мадридским "Реалом", который продолжает выступления в Лиге чемпионов. Уже только это позволяет не рисовать весь прошедший футбольный год "Шахтера" мрачными красками. Но ярких эпизодов все же оказалось недостаточно, чтобы с оптимизмом смотреть в сезон следующий.

"Динамо" добилось того же результата, что и "Шахтер", но для него это – безусловный успех. Приход Мирчи Луческу к руководству командой позволил сделать невозможное – в первом же сезоне попасть в Лигу чемпионов, перейти в Лигу Европы и пройти хотя бы одного соперника в весенней части турнира, сделав это тем же составом, который завалил прошлый сезон в еврокубках при Александре Хацкевиче.

Именно последнее позволяет достаточно уверенно говорить, что ниже взятой планки "Динамо" в следующем сезоне не опустится. Но добьется ли большего – это скорее зависит уже не от тренера, а от возможностей руководства клуба усилить состав.

Однако главный результат сезона – это не показатели "Шахтера" или "Динамо" по отдельности, а тот факт, что в Украине снова есть два клуба среднего европейского уровня, чья конкуренция поможет отечественному футболу развиваться.