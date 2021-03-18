Популярный украинский и российский youtube-видеоблогер Ивану Рудской, известный как Ивангай, в интервью Юрию Дудю рассказал, как дважды отказывался от российского гражданства и почему он уехал из России.

Ивангай, имеющий украинское гражданство, записал интервью, находясь в Рио-де-Жанейро. Из России, где он жил несколько лет, он уехал в 2018 году. Украинец был самым популярным блогером в России. На его канал были подписаны 17 миллионов человек.

В интервью Дудю блогер рассказал, что уехал из России из-за давления правоохранителей и своих проукраинских постов.

"Мне явно сказали, чтобы я помалкивал. Я прям четко знаю, за что меня пугали. Я постил всякую непотребности, типа, о, Роскомнадзор взломали, хентай запостили. Путин, там, это самое, убери руки от Украины. С разных источников менеджеры мне говорили, что обо мне в курсе, что за моими постами следят... Меня остановили каждый второй день" - рассказал блогер.

Он привел пример, когда в Санкт-Петербурге его остановили, якобы за то, что он перешел дорогу на красный свет и выписали административное взыскание. Через несколько дней у него проверяли документы в Москве. Хотя у него был оформлен свежий патент и регистрация, ему сказали, что патент фейковый и пригрозили депортацией и запретом на въезд на 5 лет.

После этого он вернулся в Питер, где его остановили правоохранители у дома, когда он возвращался с пробежки.

По словам Ивангая, его знакомые. связанные с властью, сказали, что ему не нужно было троллить Дмитрия Медведева в соцсети и писать проукраинские посты.

"Если глянуть на мою страничку ВКонтакте, видно, что я жестко проукраинский и самый популярный" - сказал блогер.

При этом он рассказал, что ему не просто предлагали российское гражданство, а якобы паспорт, должен был вручить глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Напомним, что в этом же интервью Ивангай назвал президента России самым сильным человеком в мире.

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