Германия возобновит вакцинация препаратом AstraZeneca в пятницу, 19 марта, после решения европейского регулятора о ее безопасности. Об этом сообщил Минздрав Германии, передает Berliner Zeitung.

В пятницу персонал всех центров вакцинации Берлина будет готов принимать посетителей. Как сообщила пресс-секретарь берлинских центров вакцинации Регина Кнейдинг, для начала работы ничего не придется настраивать, все уже готово.

"Чем раньше, тем лучше", - сказала Кнейдинг и добавила, что в выходные также можно будет вакцинироваться.

Ранее "Страна" писала о том, что регулятор ЕС назвал вакцину AstraZeneca безопасной, но не исключил связь вакцинации с тромбозом.

Также мы сообщали, что Франция уже завтра возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca, а Норвегия решила не спешить.