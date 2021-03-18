В посольстве США в Киеве уверены, что телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского непременно состоится. Правда, не назвали сроки когда это случится.

Об этом сказал в ответ на запрос издания "Европейская правда" пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкэмп.

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", - несколько раз повторил он.

По словам дипломата, новый глава Белого дома взял на себя несколько обязательств по международному сотрудничеству, и кроме прочего является "преданным другом Украины".

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или запланировали переговоры", - сказали в посольстве и еще напомнили о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины в годовщину аннексии Крыма, а также о предоставлении в марте Украине транша для сферы безопасности.

Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований. И нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", - сказали в посольстве.

Также спикер дал понять, что причиной задержки разговора является занятость Байдена, который "сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию".

"Но разговор состоится, мы убеждены", - добавил он.

Ранее "Страна" опрашивала народных депутатов по поводу того, почему Байден не звонит Зеленкому.

Мы также приводили заявление Петра Порошенко о том, что он лоббирует по своим каналам телефонный звонок Байдена.