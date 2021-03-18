Во Франции регион Иль-де-Франс, в который входит Париж, а также о еще ряд департаментов регионов О-де-Франс, Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр в субботу, 20 марта, закрывают на локдаун, который продлится четыре недели. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Le Parisien.

При этом работу школ, детских садов и других образовательных заведений в этих департаментах ограничивать не будут. Но закроются все магазины, кроме торгующих жизненно необходимыми товарами.

"Распространение эпидемии значительно ускоряется. Это похоже на третью волну", - сказал Кастекс.

Французский премьер призвал компании перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.

"Мы должны быть осторожны из-за опасности заражения на рабочих местах", - заявил Кастекс.

Также локдаун предполагает свободное передвижение французов, но только в радиусе 10 км от места жительства. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

Также во Франции сохраняется комендантский час, который будет действовать не с 18:00, как это было до сих пор, а с 19:00.

Ранее "Страна" писала о том, что Франция уже завтра возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca, а Норвегия решила не спешить.

Также мы сообщали, что завтра предприниматели выйдут под мэрию Киева на акцию против локдауна.