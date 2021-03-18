Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел телефонный разговор с главой МВД Израиля Арье Дери. Чиновники обсудили паломничество хасидов в Умань на еврейский Новый год Рош ха-Шана.

Об этом сообщается в Фейсбуке украинского МВД.

Стороны согласовали, что ключевыми условиями приезда паломников будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине, а также обязательная вакцинация прибывших.

"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие подтверждающие документы о вакцинации от COVID-19", - сказал Аваков.

Напомним, в прошлом году Украина из-за пандемии не пустила многих хасидов на свою территорию, из-за чего те скопились на границе с Беларусью.

Однако многие паломники все же пробрались в Умань и отпраздновали Новый год. "Страна" рассказывала, как прошло празднование в разгар эпидемии.