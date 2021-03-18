В пятницу, 19 марта, во Франции возобновят использование вакцины AstraZeneca. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, пишет Le Parisien.

"Мы можем возобновить кампанию вакцинации завтра днем", - говорит Жан Кастекс.

При этом сам премьер намерен завтра вакцинироваться препаратом AstraZeneca.

"Как я сказал еще во вторник вечером, завтра я буду вакцинирован этой вакциной, чтобы показать, что у нас есть полная уверенность", - добавил французский премьер.

А вот Норвегия заявила, что торопиться с возобновлением вакцинации AstraZeneca не будет.

Напомним, что на днях в Норвегии после прививки вакциной AstraZeneca умер медик.

Также мы сообщали, что регулятор Евросоюза ЕМА назвал вакцину AstraZeneca безопасной, но не исключил связь вакцинации с тромбозом.