В пятницу, 19 марта, в Верховной Раде должно состояться внеочередное заседание.

Об этом в Телеграм-канале сообщил член Комитета по вопросам регламента Верховной Рады Павел Фролов.

По информации Фролова, планируется внесение изменений в календарный план пятой сессии парламента, которые предусматривают приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года после введения локдауна в Киеве.

Второй вопрос - принятие скандального законопроекта №5247, которым предлагается освободить поставщиков вакцин от ответственности за последствия их применения.

"Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в том числе вакцину Pfizer (Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий государство будет осуществлять компенсационные выплаты)", - говорится в Телеграм-канале.

Ранее "Страна" сообщала, что изменить план сессий Рады в связи с ужесточением карантина в Киеве предложил спикер Дмитрий Разумков.

Мы также рассказывали, что Комитет Рады поддержал проект закона о штрафах до 8500 гривен за нарушение самоизоляции.