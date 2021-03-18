Госдеп США пригрозил участвующие в реализации проекта "Северный поток 2" компаниям, санкциями, если они не прекратят свое участие в этом проекте, передает "Интерфакс-Украина".

"Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в (строительстве - Ред.) газопровода "Северной поток 2", рискует попасть под санкции США", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава ведомства призвал эти компании "незамедлительно прекратить работу" по реализации проекта "Северный поток 2".

"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" - это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - добавил Блинкен.

По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность".

Между тем, по данным Bloomberg, администрация Байдена рассматривает возможность дополнительных санкций в том числе против оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG.

Кроме него под санкции может попасть и страховая компания, работающая с кораблями, задействованными в строительстве в Балтийском море, а также другие организации.

Ранее "Страна" писала о том, что вторую нить "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта.

Также мы сообщали, что посол Швеции назвал "Северный поток-2" угрозой для безопасности Евросоюза.