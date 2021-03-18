На предложение Путина пообщаться с Байденом в прямом эфире в Белом доме ответили, что президент занят
В Белом доме отреагировали на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина к Джо Байдену провести переговоры в прямом эфире. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что тот завтра занят.
Заявление Псаки прозвучало на ее брифинге 18 марта.
"Пока нечего сообщить, завтра президент США занят", - такова была первая реакция пресс-секретаря Белого дома на инициативу главы Кремля.
Правда, Псаки сразу добавила, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Вместе с тем Министерство иностранных дел России заявило, что начало работать над организацией разговора двух президентов.
Как писала "Страна", предложение Путина прозвучало в связи с тем, что Байден назвал его убийцей во время интервью американскому телеканалу.
Также в ответ на эти слова Путин пожелал главе Белого дома здоровья.