В Белом доме отреагировали на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина к Джо Байдену провести переговоры в прямом эфире. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что тот завтра занят.

Заявление Псаки прозвучало на ее брифинге 18 марта.

"Пока нечего сообщить, завтра президент США занят", - такова была первая реакция пресс-секретаря Белого дома на инициативу главы Кремля.

Правда, Псаки сразу добавила, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.

Вместе с тем Министерство иностранных дел России заявило, что начало работать над организацией разговора двух президентов.

Как писала "Страна", предложение Путина прозвучало в связи с тем, что Байден назвал его убийцей во время интервью американскому телеканалу.

Также в ответ на эти слова Путин пожелал главе Белого дома здоровья.