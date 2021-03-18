Народный депутат Гео Лерос, ранее входивший во фракцию "Слуга народа", обнародовал очередные "пленки", на которых, на этот раз, запечатлен разговор с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Геннадием Лазутиным.

Соответствующее видео опубликовано на канале Лероса в YouTube.

На кадрах Лазутин рассказывает о том, что действующий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов якобы отвечал за "схематоз" по отмыванию денег, в которых, по его словам принимал участие и Зеленский с коллегами из "Квартала". Также в видео упоминается юморист Александр Пикалов. Кроме того, Лазутин заявил, что Зеленский якобы воспользовался своими связами для "спасения" Баканова от тюремного заключения.

"Ваня (Баканов, - Ред.) делает им схематоз. Хорошковский "валит деньги" по безналу (...) Кэшем не дает. Ваня делает им услуги. Туда-сюда. Мы - на Донецк (...) а донецкие пацаны, они же конкретные (...) В пакетах привозят. Привезли 500 тысяч долларов в пакетах (...) Привожу к Сане (Беляеву, - Ред.), сидят Вова (Зеленский, - Ред.), Серега Шефир (...)" - вспомнил Лазутин.

Вероятно, речь идет о тех временах, когда Зеленский и его команда работали на "Интере" и получали официально деньги от тогдашнего владельца телеканала Валерия Хорошковского.

Также он намекает, что президент и его окружение якобы употребляют наркотики.

"Сейчас они уже разбирают по запаху не только купюры. Еще по запаху разбирают это Колумбийский или коста-риканский (кокаин - Ред.)", - рассказал Лазутин.

Видео: YouTube/ Гео Лерос

Напомним, недавно Лерос обратился в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой проверить деятельность студии "Квартал 95" из-за продажи российскому телеканалу СТС прав на программу "Лига Смеха".

Также мы писали о том, как Лерос опубликовал "пленки", посвященные назначению министра аграрной политики Романа Лещенко.