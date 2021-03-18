Поклонская вновь заявила о желании стать послом России в Украине
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская готова стать послом России в Украине. Об этом она заявила в документальном фильме телеканала "RT Россия", передает РИА Новости.
"Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла", - сказала Поклонская.
По ее словам, она все риски, связанные с безопасностью нахождения на украинской территории, но любит Украину и желает ей мира.
Кроме того, Поклонская назвала себя русскоговорящей украинкой. Она считает, что таких украинцев около 90% в стране, а у россиян 90% родственников проживает в Украине. Жители обеих стран хотят лишь только того, чтобы у них все наладилось.
"Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее", - заявиа Поклонская.
Напомним, Поклонская еще год назад заявляла о своей готовности стать послом России в Украине.
Также на днях Поклонская высказала желание встретиться с президентом Владимиром Зеленским.