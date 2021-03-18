Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не сожалеет о резкой характеристике в адрес главы Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом Псаки сказала 18 марта на брифинге в Белом доме, который транслировался в Ютуб.

Пресс-секретаря спросили, сожалеет ли Байден о том, что ответил утвердительно на провокационный вопрос журналиста телекомпании ABC News, считает ли президент Путина убийцей.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала Псаки.

Напомним, в интервью Байден не только согласился с тем, что российский лидер убийца, но и пригрозил, что тот скоро заплатит за вмешательство в американские президентские выборы.

Как писала "Страна", Путин спустя день ответил Байдену, пожелав ему здоровья и сделав большой экскурс в историю.