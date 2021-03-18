В "оранжевой" зоне карантина, по состоянию на четверг, 18 марта, находятся 12 регионов Украины, еще четыре остаются в "красной".

Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная Минздравом.

В "красной" зоне по-прежнему остаются четыре области:

Житомирская;





Закарпатская;





Ивано-Франковская;





Черновицкая.

В "оранжевую" зону вошли:

Киев;





Винницкая область;





Донецкая область;





Киевская область;





Львовская область;





Николаевская область;





Одесская область;





Сумская область;





Тернопольская область;





Херсонская область;





Хмельницкая область;





Черкасская область;

В "желтую" из "оранжевой" зоны перешли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская области. Также там остались Днепропетровская, Кировоградская, Ровненская и Харьковская области.

Показатель госпитализаций больных с Covid-19 превышен в 10 регионах - в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 131,5 на 100 тыс. населения, в Ивано-Франковской области - 125,8, в Житомирской области - 111,9.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 17 марта в Киеве - 68%, Закарпатской области - 66%, Житомирской - 65,6% (при определенном показателе 65%).

Напомним, вчера в "оранжевой" зоне карантина оказалось большинство областей Украины.

Ранее мы писали, что из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом в Киеве с 20 марта до 9 апреля будут действовать более жесткие карантинные ограничения.